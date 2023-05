Calhanoglu a un passo dal gol perfetto Obiettivo per il ritorno

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 maggio 2023) Al 15? di Milan-Inter, Hakanè andato letteralmente a undal gol. Un siluro che sarebbe valso lo 0-3 contro la sua ex squadra e contro quegli ex tifosi con cui non si è lasciato nel migliore dei modi e impedito soltanto dal palo. Ma ora l’principale per ilè un altro. PALO MALEDETTO – Voci dicono che stia ancora tremando il palo della porta di San Siro colpito ieri sera dal missile terra-aria di Hakan. Al quindicesimo minuto di Milan-Inter, il turco ha fatto partire un bolide che per un soffio non si è trasformato nel gol. Sarebbe stata una vera e propria rivincita per il numero 20 nerazzurro, dopo non essersi lasciato nel modo migliore con la sua ex squadra e specialmente con i suoi ex tifosi. Soltanto la ...