(Di giovedì 11 maggio 2023) Superato il giro di boa di metà manifestazione, fari puntati quest’sulla quinta giornata dei Campionatidialla ABHA Arena di Doha (in Qatar). Day-5 in cui verranno assegnate le medaglie iridate in altre due categorie di peso individuali: la -70 kg femminile e la -90 kg maschile. L’Italia, in assenza dell’infortunata Martina Esposito, punta tutto su Christian Parlati e Nicholas Mungai. Il 25enne napoletano è uno dei principali candidati al podio anche grazie allo status di testa di serie n.6, dopo aver ottenuto l’argento nell’ultima edizione di Tashkent 2022. Il campione mondiale juniores del 2018 (nei -81 kg) purtroppo però non è al meglio, in seguito ad un’operazione al menisco che lo ha costretto ad uno stop di oltre due mesi dalle competizioni internazionali. Parlati rientra proprio a Doha ...

Calendario Mondiali judo 2023 oggi: orari 11 maggio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

