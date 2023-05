(Di giovedì 11 maggio 2023) Dopo aver messo in archivio il turno di andata delle semifinali di Champions, questa sera sarà l’a prendere scena. Sono due le squadre italiane ancora in lizza, che proveranno a emergere dai rispettivi doppi confronti per raggiungere la finale di Budapest che, il 31eleggerà la squadra vincitrice. Chi sarà in campo alla Puskas Arena? Lo inizieremo a scoprire dalla serata odierna. La Juventus, infatti, alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino, ospiterà il Siviglia, la squadra che ha dominato la scena in questa coppa negli ultimi anni. I bianconeri di mister Max Allegri cercheranno di sfruttare il fattore casa, per poi rendere più gestibile il ritorno in Spagna. In contemporanea, sempre alle ore 21.00, allo stadio Olimpico, la Roma se la dovrà vedere contro il Bayer ...

Cinque partite in, tra Londra e Francoforte. Il menu Nfl della prossima stagione è ghiotto, imperdibile. Con la ... Ilcompleto della stagione sarà annunciato solo nella notte italiana ...Così il tecnico della Roma, Josè Mourinho, in conferenza stampa prima del match diLeague ... In merito algiallorosso, differente da quello dei tedeschi per 2 squadre in meno rispetto ......più complicate del, tra percorsi tecnici e sterrati uniti alle alte temperature della zona settentrionale del Paese. Come si arriva Si torna per la seconda volta consecutiva in, a ...

Calendario Europa League 2023 oggi: orari giovedì 11 maggio, tv, streaming, programma Sky, TV8 e DAZN OA Sport

Semifinali europee e playoff di Serie C. È questo il programma che attende gli appassionati di calcio per la giornata di oggi, giovedì 11 maggio. Dopo lo slittamento dal 30 aprile all'11 maggio in vir ...Dopo lo spettacolo della Champions tornano in campo anche le squadre impegnate in Europa League e Conference. Di scena ci sono le semifinali di entrambe le competizioni europee: per l’EL ci sono ancor ...