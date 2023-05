Calendario Conference League 2023 oggi | orari giovedì 11 maggio | tv | streaming | programma Sky | TV8 e DAZN

(Di giovedì 11 maggio 2023) La UEFA2022/23 è pronta a ripartire. Dopo il 20 aprile, ultima data in cui la terza competizione europea per club è scesa in campo, quest’11, si rivedranno sul terreno di gioco quattro compagini. Siamo infatti arrivati a una fase importantissima del torneo: si tratta delle semifinali. Le squadre rimaste in corsa per la conquista del titolo si posso quindi contare sulle dita di una sola mano e la finale è a un passo. Al 7 giugno, data della finale dellache si disputerà a Praga all’interno dell’Eden Arena, manca poco meno di un mese. Tra i differenti club spicca il nome di un’italiana: si tratta della Fiorentina. Gli uomini di Vincenzo Italiano, questa sera a partire dalle 21.00 nella cornice dello Stadio Artemio ...

...alla bella La serie di playoff Rovello Porro - Melzo valida per il 1° turno Gold della... Questo ildella serie che si trova sul 2 - 2: gara1 in casa 28/4 70 - 53, gara2 a Melzo ...... 2 Europa League 2018/19 Europa League 2021/22 7) MARSIGLIA (Francia) Semifinali europee dal 2017: 2 Europa League 2017/18League 2021/22 7) ATLETICO MADRID (Spagna) Semifinali europee dal ...Il presidente viola sta aspettando la semifinale d'andata diLeague in programma giovedì ...la squadra di Vincenzo Italiano accederà all'ultimo atto della competizione europea in...

Semifinali europee e playoff di Serie C. È questo il programma che attende gli appassionati di calcio per la giornata di oggi, giovedì 11 maggio. Dopo lo slittamento dal 30 aprile all'11 maggio in vir ...Dopo lo spettacolo della Champions tornano in campo anche le squadre impegnate in Europa League e Conference. Di scena ci sono le semifinali di entrambe le competizioni europee: per l’EL ci sono ancor ...