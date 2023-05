Calciomercato Napoli | occhi aperti in Oriente | i nuovi Kim nel mirino di Giuntoli

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 11 maggio 2023) La vittoria dello Scudetto, 33 anni dopo l’ultima volta, non cambia i piani in casa, sempre alla ricerca di giovani promesse da lanciare nel mondo internazionale. Dopo Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae vere e proprie rivelazioni del campionato di Serie A, arrivati da sconosciuti e a cifre contenute, De Laurentiis evogliono provare l’ennesimo colpaccio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, neldella società di sarebbero vari talenti orientali che giocano in giro per l’Europa., Kubo e Lee: due talenti provenienti dalla Spagna Grazie al tesoretto in arrivo dalla vittoria dello Scudetto, sarà una sessione di mercato molto attiva per il, pronta a rinforzarsi per bissare il successo di quest’annata. In attesa di possibili addii nel reparto ...