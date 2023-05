Calciomercato Napoli | nome nuovo per il centrocampo | spunta Raskin

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dopo la vittoria dello Scudetto 2022-2023, 33 anni dopo l’ultima volta, ildi Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di fermarsi e programma già la prossima stagione, soprattutto in otticadove tra le entrate e le uscite, si avrà bisogno di una programmazione impeccabile per ripetere l’annata. Tra i calciatori che potrebbero lasciare i partenopei troviamo sicuramente Diego Demme, il cui feeling con Luciano Spalletti non è mai scoccato. Tra i principali indiziati a sostituirlo, occhi aperti su Nicolas, colpo dalla Scozia: occhi aperti suNonostante la vittoria del campionato, ilnon vuole perdere tempo ed è già pronta a programmare la prossima stagione, per farsi trovare pronta all’inizio della Serie A. Visto il possibile addio ...

Milan e, agente Hincapié a RomaSeguito da tempi non sospetti da Milan,e Roma, il difensore del Bayer Leverkusen sarà uno degli osservati speciali nella partita di oggi, ...Renato Sanches (LaPresse) -.itSanches ha sofferto la concorrenza di Verratti e ... Senza dimenticare Roma e, con Spalletti in chiave partenopea che vuole rinforzare ulteriormente la ...I tifosi delinfatti, potrebbero 'scontrarsi' nel corso del viaggio per raggiungere l'impianto brianzolo con i supporters di Udinese (giocherà in casa della Fiorentina alle 15) e Roma , (...

Calciomercato Napoli: 3 nomi fanno impazzire De Laurentiis, la strategia CalcioNapoli24

Viavai di agenti allo Stadio Olimpico, dove sta per andare in scena la semifinale di Europa League Roma-Bayer ...Al PAN la presentazione del programma di Napoli Contemporanea 2023: da Michelangelo Pistoletto a Francesco Vezzoli, mostre e installazioni in strade e musei ...