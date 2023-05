Calciomercato Napoli | Kim piace molto in Premier

(Di giovedì 11 maggio 2023) Arrivato alcon l’arduo compito di sostituire Kalidou Koulibaly nella scorsa finestra estiva di, il centrale difensivo sudcoreano Kim Min-Jae nel corso della sua prima stagione in Serie A, non si è soltanto dimostrato un elemento fondamentale ai fini del raggiungimento del 3° scudetto per la formazione di Luciano Spalletti. Allo stesso tempo ha saputo mettere in mostra una leadership e un temperamento che ad oggi, lo hanno reso uno dei migliori interpreti del suo ruolo in tutto il panorama europeo. Va da se che i top club di tutta Europa comincino a mostrare un certo interesse. Arrivato per soli 18 milioni dal Fenerbahce, dopo una sola trionfale stagione all’ombra del Vesuvio potrebbe presto lasciare. Secondo quanto riportato da TMW, infatti il Manchester United potrebbe tentare l’affondo già entro i ...

Con il portoghese a disposizione Pioli avrebbe potuto ripetere le due partite giocate contro il, con una squadra raccolta protezione della propria area e il contropiede pronto a scattare ...Non mi sembra che asi strappino i capelli, perché se ne va Giuntoli da tanti considerato el deus ex machina deldi quest'anno. E quest'anno Pioli non si è ripetuto . Che è anche un ...Lo trovo sempre più interessante perché ci sono molti giovani e alcune ali che mi piacciono molto, ad esempio nele nel Milan. Ci sono belle squadre e grandi giocatori'.

Calciomercato Napoli - Per il centrocampo spunta il nome di Nicolas Raskin NapoliToday

La Serie A torna in campo con la quartultima giornata, senza big match ma importante per definire le posizioni in zona Champions. La prima a scendere in campo sarà la Lazio, che domani sera all'Olimpi ...Il frontman degli U2 è in città per lo spettacolo “Stories of Surrender” al Teatro San Carlo il 13 maggio. Ieri ha festeggiato i 63 anni da Mimì alla Ferrovia.