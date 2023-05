(Di giovedì 11 maggio 2023) Non è dato a sapersi come finirà il match valevole come ritorno della semifinale della Champions League 2023 tra Inter e, ma già una cosa è ben nota: Ismaelnon ci sarà. La brutta serata rossonera ha avuto una ulteriore amara appendice odierna, ovvero la conferma che il problema che ha estromesso il centrocampista dall’incontro fosse qualcosa di serio. Come ha confermato il club rossonero, gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una “lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro”. Un problema che aveval’algerino ad alzare bandiera bianca dopo poco più di 15 minuti, quando ilera già sotto di 2 reti nell’EuroDerby. Una lesione che si temeva non fosse di lieve entità (il giocatore aveva lasciato San Siro con le stampelle), e la ...

Calcio, tegola per il Milan: Bennacer è costretto ad operarsi e chiude la stagione OA Sport

Piove sul bagnato per Stefano Pioli: stagione finita per Bennacer. Il centrocampista algerino sarà operato al ginocchio e rischia 3-4 mesi di stop ...Il centrocampista algerino è rimasta vittima di un trauma contusivo al ginocchio destro nel corso dell'euroderby con l'Inter: l'esito degli esami ...