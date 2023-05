Calcio | Mondiali Under 20 2023 | i convocati dell’Italia | il programma ed i gironi

(Di giovedì 11 maggio 2023) Sono stati ufficializzati i 21azzurri che prenderanno parte al Mondiale20 che si disputerà in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno prossimo. Il commissario tecnico Carmine Nunziata non ha avuto un lavoro facile per stilare la rosa, dato che la manifestazione si disputerà nel momento clou della stagione per quanto riguarda i club. Una ulteriore difficoltà sarà rappresentata da diverse assenze. Senza contare i vari Scalvini, Gnonto e Miretti (ormai già nella Nazionale maggiore o nella21) mancheranno anche diversi protagonisti dell’Europeo19 dello scorso anno: Coppola e Terracciano (Verona), Fabbian (Reggina), Nasti (Cosenza), Fazzini (Empoli). L’Italia sarà di scena nel Girone D e sarà un raggruppamento davvero “di ferro”, dato che comprenderà anche Brasile, ...

Pafundi e Baldanzi convocati dal ct Nunziata per il torneo iridato in Argentina salutano Udinese e Empoli: non ci saranno nelle ultime ...I portieri convocati dall'Italia per il Mondiale U20 Sebastiano Desplanches (Trento) Jacopo Sassi (Giugliano) Gioele Zacchi (Sassuolo) I difensori Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi) ...

E' stata ufficializzata oggi la lista dei 21 calciatori selezionati per il Mondiale Under 20 in programma in Argentina dal prossimo 20 maggio fino all'11 ...Durante una delle ultime conferenze stampa di vigilia delle partite della Juventus, Allegri aveva predetto che solo Soulè sarebbe partito per il mondiale U20.