Calcio | Milan Lesione al ginocchio | necessario intervento per Bennacer

(Di giovedì 11 maggio 2023) Per il centrocampistadella cartilagine del condilo femorale laterale deldestro. CARNAGO - Stagione probabilmente conclusa per Ismael, ieri vittima di un infortunio nel ...

PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: ...Ecco quelle che negli anni hanno fatto storia: dall''Interista diventi pazzo' al '3 - 1, 3 - 2, 3 - 3!', le ricordi tutte- INTER LIVE - LO SPECIALE IL DIAVOLO DELLa coreografia ...Per il centrocampista lesione della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. CARNAGO - Stagione probabilmente conclusa per Ismael Bennacer, ieri vittima di un infortunio nel ...

"Dobbiamo puntare sulla corporate hospitality, gli incassi sono la benzina del Milan", dice il presidente rossonero all'evento del Foglio a San Siro. "Crediamo ancora nella finale di Champions. Leao“Lesione della cartilagine del condilo femorale laterale”: l’algerino rischia di saltare anche l’inizio della prossima stagione ...