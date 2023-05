Calcio | lite con Mourinho | per Tfn improcedibile deferimento nei confronti dell' arbitro Serra

... troppo rinunciatario della Juventus e Allegri non esita a difendere la sua squadra attaccando l'ex allenatore e sostenendo come i due abbiano un'idea dicompletamente diversa.Allegri ...... come è successo per la festa dell'Albenga, in città ci sono risse con feriti in diverse zone. Ieri sera intorno alle 19 in via dei mille abbiamo assistito a l'ennesimatra ...... come è successo per la festa dell'Albenga, in città ci sono risse con feriti in diverse ... 'Ieri sera attorno alle ore 19 in via dei Mille abbiamo assistito all'ennesimatra cittadini ...

Calcio: lite con Mourinho, per Tfn improcedibile deferimento nei ... Il Tirreno

Le motivazioni della decisione presa dal Tribunale Federale Nazionale saranno rese note tra dieci giorni ROMA - Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedi ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato "improcedibile il deferimento nei confronti dell’arbitro Marco Serra". Il direttore di gara e ...