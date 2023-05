Calcio | Gene Gnocchi | ' Champions? Pioli ci crede | per Milan spartiacque importante' **

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "La gara di ieri non è stata buona. Il ritorno?ha detto che ci, vedremo cosa tireranno fuori i giocatori. Per ilqueste gare sono uno, anche domenica con lo Spezia perchè non siamo sicuri di un posto inLeague". Parole di, comico e volto televisivo di fedeista all'Adnkronos dopo l'andata della semifinaledi ieri tra leesi. "Bisogna mettere animo per questo finale di stagione. Vedremo se contro lo Spezia, che è all'ultima spiaggia per restare in Serie A e sarà agguerrito, il mister sceglierà il turnover per giocarsi tutto al ritorno in coppa. Sicuramente sarà un finale di stagione ...

Scontro anche con SchleinGnocchi alleggerisce con l'ironia il problema della questione abitativa, rivolgendosi scherzosamente agli studenti che, prima a Milano e poi a Roma, stanno protestando ...Dice: se Casalino è riuscito a fare il portavoce di Conte, perché io non dovrei farlo di... Da conoscitore delle regole del(ha giocato da ragazzo nella serie C), come ha vissuto lo ...Organizzato con il Patrocinio del Comune di Camaiore e la collaborazione del Camaiore, l'... un'associazione giovanissima nata nel febbraio del 2022 così chiamata dal nome delADNP, ...

**Calcio: Gene Gnocchi, 'assenza Leao troppo importante per Milan ... Il Tirreno

A Firenze, città per antonomasia del Rinascimento, le strade sono strette come i corsetti delle dame del passato, gelose forse di quell’ironia e narcisismo che possiedono solo i fiorentini. Lo raccont ...«Tenete duro, ragazzi: sta per arrivare il bonus tenda! Da quello che so io, ho parlato con il ministro delle Infrastrutture Salvini, è in arrivo, ce l’ha in mente. E ...