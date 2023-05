Calcio | Europa League | le formazioni di Juve-Siviglia | bianconeri con Vlahovic e Di Maria

(Di giovedì 11 maggio 2023) Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - Andata delle semifinali diall'Allianz Stadium trantus econd'inizio alle 21. Allegri conferma il 3-5-1-1, con-Diin attacco e Chiesa che parte dalla panchina. In difesa torna Bonucci dal 1' (alla 500esima partita in bianconero), Miretti preferito a Fagioli. Ilsenza Suso con Ocampos e Bryan Gil sulla trequarti. Questi gli 11 iniziali:NTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di. All. Allegri.(4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. ...

Commenta per primo Juventus - Siviglia (d'inizio alle ore 21 ) è una gara valevole per la semifinale d'andata inLeague . All' Allianz Stadium di Torino arbitra il tedesco Siebert, assistito dai connazionali Seidel e Foltyn ...La Juventus sogna la finale diLeague per riscattare il momento difficile che sta attraversando con le inchieste giudiziarie. Mg Napoli 13/01/2023 - campionato diserie A / Napoli - Juventus / foto Matteo Gribaudi/...Di contro, i 'Re dell'League', come sono stati definiti dal proprio presidente, arrivano all'...d'inizio alle ore 21.

Torino, 11 mag. – (Adnkronos) – Andata delle semifinali di Europa League all’Allianz Stadium tra Juventus e Siviglia con calcio d’inizio alle 21. Allegri conferma il 3-5-1-1, con Vlahovic-Di Maria in ...Juventus-Siviglia (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la semifinale d'andata in Europa League. All'Allianz Stadium di Torino arbitra il tedesco Siebert, assistito dai connazionali Se ...