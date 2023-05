Calcio | Europa League 2023 | la Juventus riacciuffa il Siviglia | Roma vittoriosa col Bayer Leverkusen

(Di giovedì 11 maggio 2023) Giocavano in casa entrambe le italiane impegnate nelle semifinali d’andata dell’2022-di: lapareggia in extremis colper 1-1 con gol di En Nesyri al 26? e di Gatti in pieno recupero, mentre lasupera ilper 1-0 grazie alla marcatura di Bove al 63?. Lapareggia a Torino ed ora è chiamata alla prestazione super nella gara di ritorno da giocare in Spagna tra una settimana: ilpassa in vantaggio grazie al gol in contropiede siglato da En Nesyri al 26? su assist vincente di Ocampos. Prima lo stesso Ocampos al 17? si era fatto ipnotizzare da Szczesny, mentre al 19? la ghiotta occasione era capitata alla ...

La zuccata di Gatti all'ultimo respiro salva la Juve. Con il Siviglia allo Stadium, nel primo atto della semifinale diLeague, finisce 1 - 1 con la rete del difensore al settimo minuto di recupero e ai bianconeri sta anche bene, visto come si erano messe le cose e le difficoltà nel creare occasioni da gol. ...Bayer Leverkusen ko nell'andata delle semifinali diLeague, decide un figlio di Roma: Edoardo Bove, 21 anni il prossimo martedì, prodotto del vivaio giallorosso che diventa il più giovane giocatore della Roma a segnare in semifinale di una ...Uno che prima di Mourinho doveva andare in prestito in Serie C, alla Triestina, e che invece ora rischia fortemente di portare la Roma in finale diLeague. La Roma supera il Bayer Leverkusen ...

