Calcio | Davide Frattesi e Alice Parisi vincitori del Premio Bulgarelli 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "(Sassuolo) e(Fiorentina)del2022-, come miglior mezzala della Serie A maschile e della Serie A femminile". Lo comunica l'Aic tramite un comunicato. "La cerimonia di premiazione, alla presenza del presidente della Regione Bonaccini, lunedì 15 maggio alle ore 12, a Bologna nella Biblioteca Sala Borsa. Saranno premiati anche Luciano Spalletti (miglior allenatore Serie A maschile), Alessandro Spugna (miglior allenatore Serie A femminile) e Daniele Orsato, miglior arbitro. Presente anche l'assessore allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi. Il, in memoria del grande centrocampista, carismatica figura dei ...

... l'allarme di Carnevali, ad del SassuoloIlitaliano ha vissuto e sta vivendo un anno di ... Tanti i big neroverdi che interessano in Italia e non solo, a partire daFrattesi, da tempo nel ......trasmesse in diretta streaming sul sito della FIGC e sul canale YouTube della Divisione...di squadra per permettere ai singoli di emergere anche individualmente' ha dichiarato il tecnico...... quarto uomo saràMassa di Imperia. Al VAR ci sarà Antonio Di Martino di Teramo, assistito ... Sky Sport Uno (Numero 201) Sky Sport(numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In ...

Calcio: Davide Frattesi e Alice Parisi vincitori del Premio Bulgarelli ... Il Tirreno

Fiorentina-Basilea, andata delle semifinali di Conference League, questa sera in diretta su Sky Sport. Ecco la programmazione tv completa ...La Juventus si appresta a vivere un incandescente finale di campionato, con tutte le forze concentrate sull’Europa League e sul finale di campionato, ma intanto la dirigenza – che dovrebbe vedere l’in ...