Calcio | Conference League | le formazioni di Fiorentina-Basilea

(Di giovedì 11 maggio 2023) Firenze, 11 mag. - (Adnkronos) - Sono state annunciate leufficiali di, semifinale d'andata di, che si giocherà alle ore 21 allo stadio 'Artemio Franchi'. Italiano ritrova Cabral, out nelle ultime partite. Accanto al brasiliano, ex di turno, ci sono Ikoné e Gonzalez. Vogel sceglie Augustin e Amdounio. Questi gli 11 iniziali:(4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano.(3-5-2): Hitz; Lang, Pelmard, Nuhu; Ndoye, Burger, Diouf, Xhaka, Calafiori; Amdouni, Augustin. All. Vogel.