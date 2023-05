Calcio | Conference League | Fiorentina-Basilea 1-0 dopo il primo tempo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Firenze, 11 mag. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 1-0 sulal termine deldella semifinale d'andata di, in corso di svolgimento allo stadio 'Artemio Franchi'. A decidere sin qui il match il gol di Cabral al 25'.

Si aggiunge alla lista Volpato, semifinalista inLeague con la Roma: Mourinho l'ha ... Leggi i commenti: tutte le notizie 11 maggio 2023FIRENZE - Primo round del doppio confronto tra Fiorentina e Basilea nelle semifinali diLeague . la partita d'andata va in scena all'Artemio Franchi di Firenze. Dirige l'incontro il francese ...... i capitolini hanno eliminato gli olandesi del Feyenoord, già battuti nella finale della...d'inizio alle ore 21.

Fiorentina-Basilea, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Firenze, 11 mag. – (Adnkronos) – La Fiorentina è in vantaggio per 1-0 sul Basilea al termine del primo tempo della semifinale d’andata di Conference League, in corso di svolgimento allo stadio ‘Artemi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14' IKONE'! Ci prova dal limite l'11 viola con Hitz che controlla a terra. 13' Amrabat recupera un pallone a centrocampo e fa ripartire l'azione della Fiorent ...