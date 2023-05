Calcio | Champions Casini' Derby spettacolare | successo per sport italiano'

(Di giovedì 11 maggio 2023) "Siamo felici di questo risultato, un nostro Triplete in Europa? Non commento", dice il presidente della Lega A MILANO - "La gara di ieri è stata certamente piùdella semifinale del ...

Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine dell'evento "Il Foglio a San Siro": "Cosa significa questo per ilitaliano Significa tantissimo. Per un attimo ...E in ogni caso, Milano può festeggiare il grande ritorno ai vertici deleuropeo. 'Il derby dici ha portato 10 milioni e 462mila euro di incasso'. Scaroni ci tiene a sottolineare la ...... con le semifinali di, Europa e Conference League che vedono diverse compagini italiane ... Sono 17 i club di Serie A ad averla ottenuta, uno in Serie B e sette società difemminile. ...

'Siamo felici di questo risultato, un nostro Triplete in Europa Non commento', dice il presidente della Lega A MILANO (ITALPRESS) - 'La gara di ...Reduce dal netto 2-0 contro il Milan nell'andata della semifinale di Champions League, i nerazzurri di Inzaghi preparano la sfida di campionato contro il Sassuolo ...