Calcio | Brasile Scommesse | sette giocatori indagati

Si scommetteva su ammonizioni, espulsioni e rigori procurati RIO DE JANEIRO () - Il Brasile deve fare i conti con il calcio-scommesse. Il pubblico ministero di Goias ha messo sotto inchiesta 16 persone e tra queste ci sono anche sette calciatori. Sotto la lente dei riflettori della

