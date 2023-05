Calabria | «Non è la prima volta che approcciamo male contro loro»

(Di giovedì 11 maggio 2023)si focalizza sull’approccio alla gara del Milan, che ha perso 2-0l’Inter nell’andata delle semifinali di Champions League. Il capitano rossonero dice la sua APPROCCIO SBAGLIATO ? A Mediaset, il capitano del Milan Davidecommenta il KOl’Inter: «Non è lachequesta partita. Troppi inserimenti persi, pallino del gioco verso di, abbiamo fatto fatica a giocare. Queste non può succedere perché si tratta di partite molto importante e prestigiose». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

Lo spagnolo in quella posizione soffre troppo la fisicità del centrocampo nerazzurro,... nel ritorno della semifinale di Champions League, cambierà certamente qualche pedina, come Davide...Sbagliare è umano, ma dopo 10 partite che fai sempre gli stessi errori, basta', oppure: 'soffriamo perchè l'allenatore schiera gente inadatta ierie Kjaerandavano preferiti a Kalulu e ......serve pubblicizzare la nostra regione, se poisi lavora per accogliere al meglio i turisti che scelgono di venire in, sesi agisce per migliorare gli standard dell'accoglienza e ...

Champions, le pagelle del Milan: Calabria è un disastro, Giroud non incide - Sportmediaset Sport Mediaset

Come ci ha raccontato Antonio Centorrino, Operation Manager e Designer di Aliva: “Oggi Aliva crea complementi di arredo con questa speciale materia e li dedica alle regioni da cui arriva il legno: ...Davide Calabria ha rilasciato queste parole a Mediaset dopo il ko nell'euroderby: "Non è la prima volta che non approcciamo bene questa partita, hanno avuto troppi spazi, abbiamo ...