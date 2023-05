Calabria | «Inter | bene all’inizio con due tiri e due gol Milan in difficoltà»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 maggio 2023)espone la propria idea sulla sfida appena persa contro l’. Di seguito le dichiarazioni rilasciare a Prime Video dal capitano delal termine della semifinale di Champions League. APPROCCIO – Davideesprime la sua delusione dopo la sconfitta per 2-0 contro l’nella semifinale d’andata di Champions League: «Cosa devo rimproverare alla squadra? Che come nelle altre partite abbiamo subito gol subito. L’approccio non è stato dei migliori. Analizzeremo sicuramente la partita ma mi è parso dal campo che abbiamo perso troppi inserimenti e contrasti. In una partita di questo livello, col talento che ha l’, ti fanno male. Sono stati cinici. Hanno fattocon duee due gol e sinceramente in ...