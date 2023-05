“Buon lavoro”. Gli auguri di Berlusconi al nuovo capo della polizia Pisani

(Di giovedì 11 maggio 2023) Vittorioprende il posto di Lamberto Giannini come: la nomina del Consiglio dei ministri

Wanda Ferro: 'Con Pisani scelta un'autentica eccellenza' 'Auguri dial nuovo capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani. Con la sua nomina il Governo Meloni ha scelto un'autentica ...'Auguri dial nuovo capo della Polizia Vittorio Pisani. Sono certo che la sua esperienza sarà garanzia di sicurezza, prevenzione e cooperazione internazionale. Grazie anche al suo predecessore, ...... le strade di mister Gabriele Raspelli e della Calvairate si separano ufficialmente, dopo un...staff un caloroso in bocca al lupo per le prossime scelte sportive ed un ringraziamento per il...

Sicurezza,Presidente Assemblea Capitolina: buon lavoro a Giannini Agenzia askanews

certo che lo svolgerà con la professionalità e l'alto senso dello stato che hanno caratterizzato l'intera sua vita. Molti cordialissimi auguri di buon lavoro", ha detto Silvio Berlusconi, ancora ...Avviate le trattative con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l'eliminazione del balzello sulle auto con più di 250 cavalli. Salvini: "Meno tasse e ossigeno per l'automotive" ...