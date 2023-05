Buffon sul processo Juve | ' Sorpreso | mi sembrano colpe abbastanza generiche'

(Di giovedì 11 maggio 2023) "Il Psg è come un amico, lantus assomiglia a un papà, mentre il Parma è una mamma comprensiva, che sa come farti stare bene". Così il 45enne Gianluigiha descritto le tappe della sua ...

processo juve Ex capitano e portiere dei bianconeri,ha commentato le recenti news riguardanti il suo vecchio club, che rischia la penalizzazione per l'inchiesta - plusvalenze: "Sono ...Che l'arbitro inglese - era quello con il 'bidone d'immondizia al posto del cuore', secondo... Ma certo a quella quota non è il caso di giocarsela, meglio andaregol pagato non malaccio. ...... la rete è riuscita a metterne insieme una decina anche per Gigi, tra Juve, Nazionale e ... E sorvolandofatto che le sue partite superano anche il muro delle 350 se si aggiungono le presenze ...

Buffon sul caso Juve: "Sono sorpreso, la colpa imputata mi sembra ... Goal Italia

Il portiere del Parma ospite de "Il Foglio a San Siro": "Conosco sommariamente la vicenda, non vorrei fare strafalcioni. Io come Vialli Non so se sarei all’altezza" ...Gianluigi Buffon, portiere del Parma e leggenda della Juventus, è intervenuto in occasione dell’evento de Il Foglio Sportivo 2023, in particolare sul caso che vede protagonista la Juventus: "Sono sicu ...