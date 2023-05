Buffon | «Processo Juventus? Mi sembra che le colpe siano abbastanza generiche»

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’ormai 45enne Gianluigiè stato ospite all’evento Il Foglio a San Siro, dove ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera. «Il Psg è come un amico, laassomiglia a un papà, mentre il Parma è una mamma comprensiva, che sa come farti stare bene». Sulche sta subendo laper le plusvalenze il portiere ha commentato: «Sono sorpreso perché conosco sommariamente le cose, non vorrei fare strafalcioni. Da quello che ho appreso, miche le». L’ex campione del mondo 2006 ha aggiunto poi: «Il sogno di giocare un altro Mondiale è svanito. Bisogna arrendersi al fatto che gli anni passano per tutti. Sulla carta, avrei avuto due possibilità per provare a giocarne ...

Inoltre, è uno degli imputati nel processo sulle presunte plusvalenze fittizie nell'inchiesta ... tra cui il suo vice Pavel Nedved e i due ex - capitani Alessandro Del Piero e Gigi Buffon.

