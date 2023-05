Di questi stempi in casasi respira un'aria pesante, dopo il fallimento in Champions League e le vicende che hanno riguardato alcuni dei giocatori simbolo della squadra, in primis Messi ...A lanciare lo scoop e scatenare lasul web è stato il quotidiano francese AFP , il quale ... Leo prenderà una decisione solo dopo che avrà finito il campionato con la sua attuale squadra, il".... con il futuro di Mourinho alla Roma sempre più in bilico: 'Mou nella lista delè in corsa con ... Intanto, tiene banco quanto accaduto a Bergamo: 'Vlahovic,su Gasp'. La doppia semifinale di ...

Bufera Psg, la scelta drastica dei tifosi che mette alla corde Al Khelaifi Corriere dello Sport

Una stagione ben al di sotto delle aspettative del tifo organizzato che, dopo i recenti casi avvenuti nel club, è giunto alla drastica decisione ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...