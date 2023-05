Un video - con tanto di accompagnamento musicale - diffuso dalleAl, braccio armato della Jihad Islamica, mostra alcuni militanti che si preparano a lanciare razzi verso il territorio israeliano. Siamo al terzo giorno di lanci e bombardamenti di ...In un comunicato, leal -, braccio armato della Jihad Islamica, hanno confermato la morte di ' Ali Ghali , comandante di un'unità di lancio di razzi, che è stato assassinato nel sud ...Le Forze di difesa israeliane e il Servizio di sicurezza interna (Shin Bet) hanno annunciato l'uccisione del comandante delleAl, braccio armato del movimento della Jihad islamica, Ali Ghali , durante un'operazione a Khan Younis, all'alba di questa mattina, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha riferito l'...

Brigate Al Quds diffondono video: così lanciamo i razzi verso Israele ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Esercito: '4 i civili uccisi da lanci falliti' a Gaza. Nuovi raid di Israele, ucciso un altro leader della Jihad. Tre in tutto le vittime dell'attacco notturno su Khan Younis. Gaza risponde con nuovi ...