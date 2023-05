(Di giovedì 11 maggio 2023) La presidenza del Consiglio nonnell'eventuale nuovo processo per ladi, a. Nel corso dell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, il gup ha infatti respinto la costituzione dipresidenza del Consiglio dei Ministri che aveva presentato istanza in ritardo rispetto a quando l'udienza ha preso il via.

La presidenza del Consiglio non sarà parte civile nell'eventuale nuovo processo per ladi Piazza Loggia a. Nel corso dell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, il gup ha infatti respinto la costituzione di parte civile della presidenza del Consiglio dei Ministri ...commenta Per ladi Piazza della Loggia ala presidenza del Consiglio non sarà parte civile nell'eventuale nuovo processo. Nell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, il gup ha infatti respinto ...AGI - Il Gup diha respinto la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nel procedimento a carico di Roberto Zorzi per ladi piazza della Loggia. Secondo quanto apprende ...

Brescia, strage di piazza della Loggia: Palazzo Chigi non sarà parte civile Sky Tg24

La presidenza del Consiglio non sarà parte civile nell'eventuale nuovo processo per la strage di Piazza Loggia a Brescia. (ANSA) ...Il Gup di Brescia ha respinto la richiesta di Palazzi Chigi perché presentata in ritardo rispetto ai termini AGI - Il Gup di Brescia ha respinto la costituzione di parte civile della Presidenza del Co ...