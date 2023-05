Ed è stato proprio un guizzo dell'attaccante inglese a generare al 63' la rete diche raccoglie una respinta del portiere su conclusione dal limite dell'area di Abraham per fare centro e far ...... Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik,(31' st Wijnaldum), Matic, Pellegrini, ... Nel recupero, al 92', gli svizzeri ribaltano il match:Amdouni, che sugli sviluppi di una punizione ...Edoardo: una notte da sogno per il centrocampista romano e romanista, gioca una gara totale, recupera palloni, fa ripartire i suoi e poianche il gol che potrebbe valere la finale. Il ...

Bove segna e decide la gara col Bayer Leverkusen, ora la Roma può sognare la finale di Europa League La Stampa

Mancano 5 giorni per spegnere 21 candeline, Edoardo Bove si è fatto un regalo (e che regalo) in anticipo. Se due indizi fanno una prova, quando arriva addirittura il terzo, in semifinale di Europa Lea ...Roma-Bayer all'Olimpico si chiude con un 1-0 per i giallorossi. Bove decisivo: è il giocatore più giovane della Roma ad aver realizzato un gol in una ...