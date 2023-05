Bove gol | la Roma sogna | battuto il Bayer | Mou vede la finale

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un figlio di, uno che corre per due e che aggredisce chiunque passi dalle sue parti. Uno che prima di Mourinho doveva andare in prestito in Serie C, alla Triestina, e che invece ora rischia ...

La Roma supera il Bayer Leverkusen per 1 - 0 proprio grazie a lui, Edoardo, che al 63' prima si costruisce e poi chiude l'azione delche mette il sigillo alla semifinale di andata. Per ...22.59 Coppe Eruopee:vince Roma, pari Juventus Vince solo la Roma nelle semifinali di andata. In Europa League, i giallorossi regolano all'Olimpico il Bayer Leverkusen 1 - 0. Decide unal 63':insacca dopo respinta di Hradecky su tiro di Abraham. A ruota,sfiora il bis in circostanze analoghe. La Juventus rimedia nel recupero con il Siviglia: 1 - 1 Vlahovic spreca ed ...Hradecky 6.5 : un grande intervento nel primo tempo evita ilsul colpo di testa di Ibanez, nella ripresa si ripete contro Abraham ma non può nulla contro. Tapsoba 5.5 : la difesa del Bayer è ...

Bove gol, la Roma sogna: Mourinho batte il Bayer e vede la finale La Gazzetta dello Sport

La Roma si aggiudica il primo round per 1-0 contro i tedeschi del Bayer Leverkusen nella gara di andata della semifinale di Europa League. Un Olimpico gremito in ogni ordine di posto ha spinto ... Nell'altra semifinale, la Juv ...