Bove fa sognare la Roma | i giallorossi battono 1-0 il Bayer Leverkusen nella semifinale di andata

(Di giovedì 11 maggio 2023) Laconquista il successo contro ilnel match valevole per ladidi Europa League 2022/2023, a decidere la contesa è una rete realizzata da Edoardo. La formazione guidata da Josè Mourinho, nonostante i numerosi infortuni e diverse problematiche legate ad altri fattori, riescono a fare un importante passo in avanti verso la seconda finale europea consecutiva, aggiudicandosi il primo round di un confronto che resta comunque apertissima. La compagine capitolina, infatti, dovrà fare molta attenzione su un campo insidioso ed evitare di sbagliare l’approccio, tentando magari di colpire appena possibile. Con la speranza di avere a disposizione anche Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum dal primo minuto, che sicuramente farebbero molto comodo ai fini ...

... Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik,, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, ...di bianco e azzurro ' Un popolo nato sotto un cielo azzurro e in riva al mare ha il diritto di,...ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski,, Cristante, Spinazzola; ... invece con 24 punti ottenuti in Serie A, vuole continuare ala storica salvezza: il ...La squadra di Palladino non vuole smettere di, quella di Mourinho invece lotta per un posto ...e Cristante a centrocampo, ma Wijnaldum è pienamente recuperato. Kumbulla da valutare. Le ...

Europa League, Roma-Bayer Leverkusen 1-0: Bove fa esplodere l'Olimpico - Sportmediaset Sport Mediaset

Missione compiuta per la Roma che batte 1-0 il Bayer Leverkusen nell’andata della semifinale di Europa League. Spinti dalla bolgia dell’Olimpico, i giallorossi passano sui tedeschi grazie al gol nella ...I giallorossi si aggiudicano l'andata della semifinale con un gol di Bove a stendere il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.