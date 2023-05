Bove fa esplodere l' Olimpico | la Roma batte il Bayer 1-0

(Di giovedì 11 maggio 2023) All'la1-0 ilLeverkusen nella semifinale di andata di Europa League. Un gol dipermette ai giallorossi di guardare con ottimismo al match di ritorno in programma giovedì 18 maggio alla BayArena. Mourinho lascia inizialmente in panchina Dybala (in campo poi nel finale) e si affida alla carica di unche sfoggia una coreografia a tutto stadio. L'effetto però non sembra intimorire i tedeschi che nei primi tre minuti si affacciano due volte dalle parti di Rui Patricio, prima con Andrich e poi con Wirtz. Lain qualche modo se la cava e al 19? sfiora il gol. Pellegrini disegna un cross da calcio piazzato, Ibanez sbuca in area e colpisce di testa, ma Hradecky d'istinto nega l'1-0 giallorosso. L'arbitro inglese Oliver lascia spesso ...

