(Di giovedì 11 maggio 2023) Tokyo, Shangai, Shenzen e Hong Kong aprono la seduta in rialzo. Attesa per i prezzi al consumo cinesi

di Hong Kong in territorio positivo, sempre sulla scia del calo dell'inflazione Usa che ha aumentato le attese su una pausa da parte della Federal Reserve in merito al rialzo dei tassi: l'...Lasvizzera chiude in ribasso una seduta in cui apparsa ancora pi difficolt di altrecontinentali. L'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'447,23 punti, gi dello 0,86%, mentre il ...I maggiori indici diItaliana e le principalifinanziarie europee hanno registrato nella giornata di oggi ribassi inferiori al punto percentuale Il FTSEMib ha pagato una flessione dello 0,43% a 27.265 punti, ...

Borsa, piazze asiatiche positive sulla scia dell’inflazione Usa Il Sole 24 ORE

La Borsa di Tokyo apre la seduta in leggero rialzo, con gli investitori che digeriscono le indicazioni sull’inflazione Usa, in linea con le aspettative, e in attesa del dato analogo sui prezzi al cons ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...