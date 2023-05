Borsa | Milano maglia nera in Europa con energia e banche

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ladi( - 0,61%) chiude in calo e indossa lain. Piazza Affari è appesantita dall'e dalle, in linea con gli altri listini europei mentre si guarda alle ...

Ladi( - 0,61%) chiude in calo e indossa la maglia nera in Europa. Piazza Affari è appesantita dall'energia e dalle banche, in linea con gli altri listini europei mentre si guarda alle ...Da segnalare il tonfo del colosso Bayer ( - 7,5%) alladi Francoforte dopo i dati trimestrali piu' deboli del previsto e gli obiettivi annuali piu' cauti. A lasciare il segno sui conti sono ...Lo stallo sul debito Usa, le difficoltà del mercato del lavoro statunitense e il ritorno dei timori sulla tenuta delle banche regionali mettono di nuovo un freno ai listini europei, che chiudono in ...

Borsa: Milano prosegue positiva con le banche, corre Mps Agenzia ANSA

Anche aggiornamento piano 2025 rimandato a fine anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - La questione Golden Power fa slittare la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Pirelli. Il cd ...La Borsa di Milano (-0,61%) chiude in calo e indossa la maglia nera in Europa. Piazza Affari è appesantita dall'energia e dalle banche, in linea con gli altri listini europei mentre si guarda alle pro ...