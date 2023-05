Bono Vox festeggia il suo 63esimo compleanno da Mimì alla Ferrovia

... Massimo Di Porzio, dichiara: "Stimiamo un incremento del 10/15% delle presenze turistiche in tale mese, a cui si aggiungeranno quelle per la festa scudetto del 4 giugno e per i concerti di...è atterrato ieri a Napoli, all'aeroporto di Capodichino. Il cantante degli U2 festeggia il suo compleanno in città per poi esibirsi, sabato prossimo, nel suo spettacolo 'Stories of Surrender' ..., leader degli U2, è arrivato a Napoli per l'unica tappa italiana del suo tour e, appena sceso dall'aereo, ha indossato la sciarpa dei Campioni d'Italia ricevuta in dono da alcuni fan. Il ...

Bono a Napoli con la sciarpa della squadra scrive ai fan: "Al concerto venite eleganti" RaiNews

Il leader degli U2 festeggia 63 anni nel ristorante in zona stazione. Durante la serata intona con gli amici classici della canzone napoletana. E ...Arrivato nella città partenopea per il suo tour, il cantante ha celebrato la vittoria della squadra di Spalletti indossando il simpatico omaggio dei fan ...