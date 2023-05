Bono Vox | festa di compleanno a Napoli | il gesto che spiazza tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023)ha festeggiato il suo 63 esimoin un ristorante acon amici e famiglia. Il leader degli U2, arrivato in città mercoledì in vista dell'unica data italiana del suo show 'Stories of Surrender', in programma sabato al Teatro San Carlo. Il cantante irlandese ha cenato da Mimì alla Ferrovia, dove si è anche improvvisato cameriere, servendo gli spaghetti alle vongole. Non sono mancate canzoni napoletane intonate dal titolare del locale in onore del prestigioso cliente.era accompagnato dalla moglie Ali, dalla figlia Jordan (anche lei festeggiata in quanto nata lo stesso giorno del padre) e da alcuni amici, tra cui il compagno di infanzia e artista Guggi, ex componente della band irlandese Virgin Prunes e il dj olandese Martin Garrix.