Bono Vox è a Napoli | la frase contro la Juventus fa impazzire i tifosi!

(Di giovedì 11 maggio 2023) Sono giorni di grande festa aper la vittoria dello scudetto della squadra partenopea a distanza di 33 anni dall’ultima volta. In questi giorni, la città è piena di turisti che non si vogliono perdere questo clima di armonia e lo spettacolo che ne consegue. Anche molte persone dello spettacolo non hanno perso l’occasione di fare un giro pere respirare questa atmosfera. Ieri pomeriggio è arrivato aancheVox, frontman della storica rock band U2, che sarà in concerto al Teatro San Carlo sabato 13 maggio. Il cantante irlandese è stato accolto a Capodichino con una sciarpa del, mentre la sera è andato a cena nel noto locale “Mimì alla Ferrovia”, per festeggiare il suo 63esimo compleanno.Vox da Mimì alla FerroviaNella serata da “Mimì alla Ferrovia”, ...

Compleanno a Napoli per, frontman degli U2 che sabato 13 maggio si esibirà al Teatro di San Carlo con lo spettacolo "Stories of surrender", unica tappa italiana.è arrivato ieri all'aeroporto di Capodichino e ...Dopo l'incontro con Papa Francesco ,ha intrapreso la via che lo ha condotto a Napoli accolto, abbracciato, inglobato in una metropoli che si riconosce sono nella propria storia e nella sua unicità. Ha indossato la sciarpa del ...#BonoVox sa che #Napoli è la capitale della sartoria maschile: 'You are the best dressed in Europe'. E a cena da Mimì per festeggiare il suo compleanno con le specialità della cucina napoletana, ...

Bono Vox da Mimì alla Ferrovia a Napoli: sciarpa dei campioni d'Italia e "allergico alla Juve". Ecco le sue tappe - La Torre 1905 - Attualità ...Al cameriere che gli ha chiesto se avesse intolleranze, il leader degli U2 ha detto: "I'm only allergic to Juventus", è l'aneddoto raccontato dal proprietario del locale ...