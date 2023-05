Bono Vox a Napoli | compleanno al ristorante | “Sono allergico alla Juve”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Sabato 13 maggio si esibirà al Teatro di San Carlo con lo spettacolo "Stories of surrender"perVox, frontman degli U2 che sabato 13 maggio si esibirà al Teatro di San Carlo con lo spettacolo “Stories of surrender”, unica tappa italiana.è arrivato ieri all’aeroporto di Capodichino e ha trascorso la serata alMimìFerrovia in via Alfonso d’Aragona, dove ha festeggiato il suo 63esimo. Il cantante, racconta il gestore delsu Instagram, “ha degustato tutte le tipicità locali e i piatti della tradizione di Mimìferrovia: treccione di mozzarella di bufala, ricottina con confettura di pomodoro, ?peperone ‘mbuttunato, friarielli, scarola con olive e capperi.? E poi a ...

Stavolta il riferimento è ad una frase di, frontman degli U2, a Napoli in questi giorni per il suo tour, di scena sabato al Teatro San ...Sabato 13 maggio si esibirà al Teatro di San Carlo con lo spettacolo "Stories of surrender" Compleanno a Napoli per, frontman degli U2 che sabato 13 maggio si esibirà al Teatro di San Carlo con lo spettacolo "Stories of surrender", unica tappa italiana.è arrivato ieri all'aeroporto di Capodichino e ...Ultime notizie - Tour napoletano per. Il cantante degli U2 sarà di scena sabato al Teatro San Carlo e in questi giorni ne sta approfittando per girare la città visitandola e apprezzando ogni bellezza artistica e culinaria. ...

Bono a Napoli con la sciarpa della squadra scrive ai fan: "Al concerto venite eleganti" RaiNews

Compleanno a Napoli per Bono Vox, frontman degli U2 che sabato 13 maggio si esibirà al Teatro di San Carlo con lo spettacolo “Stories of surrender”, unica tappa italiana. Bono è arrivato ieri all’aero ...Credits photo: screenshot Instagram @calcionapoli24.it Bono Vox ha compiuto 63 anni il 10 maggio e ha scelto un luogo magico per festeggiarli. Il leader degli U2 infatti era in Italia, a Napoli, dove ...