Bono a Napoli tra mozzarelle e puparuoli | “Sono allergico solo alla Juve”

(Di giovedì 11 maggio 2023)Vox è a. Il frontman degli U2 è arrivato nella città partenopea ieri per il suo spettacolo “Stories of Surrender” al teatro San Carlo, che si terrà sabato 13. Il cantante irlandese ha festeggiato il suo compleanno, che ricadeva nella giornata L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

E' arrivato ieri aed è già stato travolto dalla calorosa accoglienza partenopea:Vox festeggia il suo 63esimo compleanno ae sabato si esibirà al teatro di San Carlo con il suo spettacolo "Stories of Surrender", unica data italiana. Appena atterrato all'aeroporto di ...Vox, leader degli U2, è arrivato aper l'unica tappa italiana del suo tour e, appena sceso dall'aereo, ha indossato la sciarpa dei Campioni d'Italia ricevuta in dono da alcuni fan. Il ...Vox , leader degli U2, è arrivato aper l'unica tappa italiana del suo tour e, appena sceso dall'aereo, ha indossato la sciarpa dei Campioni d'Italia ricevuta in dono da alcuni fan. Il ...

Bono Vox in città, sciarpa del Napoli e cena: "Intolleranze Solo alla Juventus" NapoliToday

NAPOLI - Cena di compleanno da "Mimì alla ferrovia" nel cuore di Napoli per Bono Vox, leader degli U2 in una sala riservata al piano superiore del celebre ristorante partenopeo. Con la rockstar di fam ...Sabato si esibirà al San Carlo con il suo spettacolo "Stories of Surrender" Sabato si esibirà al San Carlo con il suo spettacolo "Stories of Surrender" ...