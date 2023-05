Bono a Napoli | che attacco alla Juve | Sono allergico solo a loro!'

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tour napoletano perVox. Il cantante degli U2 sarà di scena sabato al Teatro San Carlo e in questi giorni ne sta approfitando per girare la città visitandola e apprezzando ogni bellezza artistica ...

Tour napoletano perVox. Il cantante degli U2 sarà di scena sabato al Teatro San Carlo e in questi giorni ne sta approfitando per girare la città visitandola e apprezzando ogni bellezza artistica e culinaria. ...11Vox festeggia il suo 63esimo compleanno a, dove è atterrato oggi e dove, sabato, si esibirà al teatro di San Carlo con il suo spettacolo "Stories of Surrender", unica data italiana. - ...ha festeggiato il suo 63 esimo compleanno in un ristorante acon amici e famiglia. Il leader degli U2 era arrivato in città mercoledì in vista dell'unica data italiana del suo show '...

Bono Vox a Napoli mangia il Peperone ‘mbuttunato e si definisce “allergico alla Juve” Il Fatto Quotidiano

Il cantante degli U2 è a Napoli per il suo tour e ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi con un attacco ai bianconeri ...Il cantante degli U2, in città per il suo tour, ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi con una frase che non è passata inosservata ...