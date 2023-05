Bono a cena da Mimì alla ferrovia | Allergico? Solo alla Juventus

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ha assaggiato tanti piatti della cucina napoletanaVox, arrivato ieri sera a Napoli in vista del suo spettacolo al teatro San Carlo di domani, Stories of Surrender, unica data italiana. E al proprietario del ristorante che gli chiedeva se fossea qualche alimento ha risposto: “No,”. Dopo essere sbarcato a Capodichino, dove è stato accolto da tanti tifosi del Napoli campione d’Italia, che gli hanno donato una sciarpa della squadra che si è subito messo al collo, il frontman degli U2 è stato ada, storico locale che si trova appunto a ridosso della Stazione centrale, meta di tanti personaggi e vip che sbarcano a Napoli. Un’occasione, anche per ...

esorta tutti a indossare un vestito formale o lo smoking. Certo, 'se avete solo una t - shirt ... Il leader degli U2 è stato anello storico ristorante "Mimì alla Ferrovia" che ha postato la ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Gli altri presenti allaAd ... disc jockey e produttore discografico olandese che cone The Edge ha realizzato il remix di 'We are ...In serata,in un ristorante in centro, con tanto di cori di musica napoletana. Ma la vera ...a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per sabato al San Carlo è arrivata una mail in cui...

Bono a Napoli, cena di compleanno da Mimì alla Ferrovia: «Adoro Napoli, lo scudetto è strameritato» ilmattino.it

Credits photo: screenshot Instagram @calcionapoli24.it Bono Vox ha compiuto 63 anni il 10 maggio e ha scelto un luogo magico per festeggiarli. Il leader degli U2 infatti era in Italia, a Napoli, dove ...Bono Vox a Napoli in attesa del concerto al Teatro San Carlo in programma sabato 13 maggio 2023: il compleanno in città ...