Le case Aler firmate dall'archistar. Sui due palazzoni popolari di via Baradello la mano di Stefanoe del suo ...Il 19 maggio 1923 alla Villa Reale diveniva inaugurata la Biennale delle arti decorative , ... Stefano, Presidente di Triennale Milano afferma: "In cento anni di storia Triennale Milano ...Infatti il 19 maggio 1923 alla Villa Reale diveniva inaugurata la Biennale delle arti ...per noi ha senso come ripartenza - commenta in una nota il presidente della Triennale Stefano- ...

Boeri: “Monza modello di inclusione, il Bosco verticale per tutti“ - Luce Luce

Grazie ai fondi Pnrr ed al progetto di Boeri, l'edilizia pubblica Aler di Monza verrà riqualificata e trasformata in una comunità energetica ...L'intervento agli edifici Aler di via Baradello sarà realizzato con fondi del Piano di rinascita e resilienza da 3 milioni di euro ...