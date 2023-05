Blangiardo | Nei prossimi anni spariranno 11 milioni di italiani e 500 miliardi di Pil

''L'immigrazione - ha detto- è certamente importante per la nostra società. E' una questione di dimensione e di governo del fenomeno. La stima Istat è di 130 mila immigrati l'anno, mentre ...Giancarlo, già presidente dell'Istat, ha presentato, in occasione della conferenza ... Questo è offensivoconfronti dei giovani italiani. Il problema è un altro: i giovani italiani, alla ...... che appunto organizza gli Stati - , rischia di perdere 11 milioni di residentiprossimi 40 ... perch non si sentano soli" e "la comunità dica "siamo con voi"", ha detto Gian Carlo, già ...

Blangiardo: "Nei prossimi anni spariranno 11 milioni di italiani e 500 ... Adnkronos

L'11 e 12 maggio la III edizione, all'Auditorium Conciliazione. De Palo (Fondazione per la natalità): «Riflessione e confronto, per trovare soluzioni condivise ed efficaci» ...