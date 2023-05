Blangiardo | “Nei prossimi anni spariranno 11 milioni di italiani e 500 miliardi di Pil”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – ”La storia demografica italiana è cresciuta fino al 2014, ma oggi un grande Paese che comincia a perdere popolazione. Inoltre oggi abbiamo più morti che nati. Questa è la fotografia di oggi, ma la previsione per iè che i 59di oggi scendono a 48e quindi spariscono 11di persone. Avremo 800mila morti l’anno, a fronte di 300mila nascite. In più per questo perderemo 500di Pil”. Lo sottolinea Gian Carlo, past president Istat, in occasione degli Stati generali della Natalità.”Questo mondo che invecchia, 800 mila ultranovantenni oggi, 2,2ultranovantenni nel 2070, di cui 145 mila ultracentenari. A questi signori – ha proseguito – qui dobbiamo garantire una ...

''L'immigrazione - ha detto- è certamente importante per la nostra società. E' una questione di dimensione e di governo del fenomeno. La stima Istat è di 130 mila immigrati l'anno, mentre ...Giancarlo, già presidente dell'Istat, ha presentato, in occasione della conferenza ... Questo è offensivoconfronti dei giovani italiani. Il problema è un altro: i giovani italiani, alla ...... che appunto organizza gli Stati - , rischia di perdere 11 milioni di residentiprossimi 40 ... perch non si sentano soli" e "la comunità dica "siamo con voi"", ha detto Gian Carlo, già ...

Blangiardo: "Nei prossimi anni spariranno 11 milioni di italiani e 500 ... Adnkronos

L'11 e 12 maggio la III edizione, all'Auditorium Conciliazione. De Palo (Fondazione per la natalità): «Riflessione e confronto, per trovare soluzioni condivise ed efficaci» ...