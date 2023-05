Bicamerale bocciata e il destino del Quirinale | il punto sulle riforme

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le, ha tracciato lo status attuale dell'iter riguardante le possibilicostituzionali pensate dal centrodestra. Il membro del governo Meloni lo ha fatto in un colloqui con La Stampa: “Per quello che riguarda il capo dello Stato, nessuno vuole toccare le sue prerogative, nessuno mette in dubbio il ruolo fondamentale che ha avuto e che ha nel nostro Paese. Né da parte della maggioranza c'è alcuna preclusione a mantenere l'attuale modalità di elezione del presidente della Repubblica. Ripeto. Il nostro è un campo aperto”. A Casellati viene chiesto se possa prendere in considerazione l'ipotesi di una, anche per evitare che il Parlamento discuta solo dicostituzionale: “Non sono contraria in maniera pregiudiziale ma i fatti sono ...