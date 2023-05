Bernini | il numero di accessi a medicina quest’anno aumenterà

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 maggio 2023): ildialla facoltà di, 19mila posti per il 2023 – “Ildialla facoltà dinelle università”. Così la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria(nella foto), a 24 Mattino su Radio 24. Il ministro ha anche confermato i numeri dei nuoviresi noti oggi dal quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’ secondo cui la bozza di un rapporto dei tecnici parla di 19mila posti per il 2023 (rispetto agli attuali 14.787 previsti attualmente per i test in lingua italiana) e 30mila in più entro il 2030. “Il senso di questa apertura è programmata sul fabbisogno- ha aggiunto ...