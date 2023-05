Bergomi | «Gol Dzeko frutto dell’imprevedibilità! Sorpreso dall’Inter»

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’Inter ha battuto il Milan 0-2 con le reti die Mkhitaryan, nell’andata delle semifinali di Champions League. Ne parla lo Zio, che si dichiaraIMPREVEDIBILITÀ ? In collegamento su Sky Sport 24, Beppeparla così da San Siro: «San Siro è magico, pensare che possa andare giù mi viene certezza. Non mi aspettavo un primo tempo così dell’Inter, anche se gli ultimi derby li ha approcciati molto bene. Non mi aspettavo un inizio così devastante dei nerazzurri. Gol? Quando prepari le partite, c’è poi l’imprevedibilità. L’Inter anche nel derby di campionato avevail Milan con l’anticipo di Lautaro sul primo, qui fanno una sorta di trenino per liberareche fa comunque un gesto tecnico molto bello. Secondo gol? Pregi e difetti di ...

Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite live , grazie anche a Diretta, per seguire gli ... con Leo Di Bello in conduzione; con lui Alessandro Del Piero, Beppe, Stefano De Grandis e ...... Leo Di Bello - In studio: Alessandro Del Piero, Beppe, Stefano De Grandis, Andrea ...00 DirettaEuropa e Conference League Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (251) Streaming: diretta ...... con lui Alessandro Del Piero , Beppe, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi . Europa League, la programmazione su Sky Giovedì 11 maggio ore 21.00: Direttasu Sky Sport 251 e NOW ore ...

Bergomi: "Nessun braccino, Dia ha fatto un gol incredibile" Il Napoli Online

La Fiorentina scende in campo questa sera, giovedì 11 maggio, al Franchi contro il Basilea per la partita d'andata delle semifinali di Conference League. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Derby Milan - Inter arriva in Champions League, una sfida infinita tra calcio e cinema ...