Bentornato Papà trama | cast e finale del film su Rai 3

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1: Il trailer italiano definitivo(Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Domenico Fortunato, con Donatella Finocchiaro, ...", questa sera alle 21.25 su Rai 3 il film del 2021 con Domenico Fortunato. Ecco la trama del film. Siamo in una bella famiglia del sud, unita da un rapporto profondo, nonostante alcune ..., ore 21:20 su Rai 3 Donatella Finocchiaro in un film familiare. Un drammatico evento costringe una famiglia a trovare nuovi equilibri. Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4 Nuova ...

BENTORNATO PAPA' - L'11 maggio in prima serata su Rai3 CinemaItaliano.Info