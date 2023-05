Bennacer | l' infortunio è serio | sarà operato al ginocchio | rischia 3 - 4 mesi di stop

(Di giovedì 11 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

Preparazione estiva Il guaio - arrivato dopo un quarto d'ora di derby - è decisamente grave perché pernon si tratta soltanto di stagione finita, ma di uno stop decisamente più lungo, che ...I tempi di recupero L'esito dei test implica stagione finita per. Si tratta di unmolto serio perché il problema è alla cartilagine e i tempi di recupero verranno valutati solo ...Per il centrocampista lesione della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. CARNAGO - Stagione probabilmente conclusa per Ismael, ieri vittima di unnel corso del primo tempo del match con l'Inter, valido per l'andata delle semifinali di Champions League. Il club rossonero, infatti, ha reso noto che "gli ...

Bennacer out per infortunio al ginocchio destro, è uscito in stampelle La Gazzetta dello Sport

Gli esami a cui è stato sottoposto non ammettono repliche: la diagnosi è piuttosto preoccupante. La stagione per il big termina qui: salta anche la sfida con la Juve.Milan – Che tegola per la squadra e per Stefano Pioli. Ismail Bennacer si è infortunato nella gara di ieri contro l’Inter. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina il giocatore hanno evidenziat ...