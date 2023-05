Benevento | testa già al futuro | più di una squadra destinata a salutare

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPiù che alla sfida con il Modena, il pensiero è rivolto già alla prossima stagione. La speranza ha lasciato ormai posto alla rassegnazione. La retrocessione in C non è ancora ufficiale, ma ormai non ci sono più dubbi sulla categoria che dovrà disputare ill’anno che verrà. Decisiva sarà la volontà di Oreste Vigorito. Il presidente dovrà sciogliere le riserve e dalle sue decisioni dipenderà il destino della Strega. Rimanere al comando o meno? Nel caso con quale impegno e con quali obiettivi da perseguire? Sono questi gli interrogativi che occupano i pensieri dei tifosi giallorossi. Ripartire con una programmazione è imperativo necessario, facendo tesoro degli errori commessi soprattutto la scorsa estate. Il primo passo, nel caso, sarà individuare il successore di Pasquale Foggia, andando a colmare la lacuna del direttore sportivo. Un ...

Primi passi verso il repulisti in casa Benevento Calcio. La società ha provveduto a convocare in sede, a partire dal prossimo 20 maggio, tutti i calciatori di proprietà i cui ...