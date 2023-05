Benevento | operazione contro i parcheggiatori abusivi | allontanati in due

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso di specifici servizi dillo del territorio disposti dal Questore della provincia di, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, il personale della “Volante” ha proceduto, tra l’altro, al monitoraggio delle aree del capoluogo maggiormente interessate dall’attività illecita deiabusi. Durante tali servizi gli Agenti della Polizia di Stato hanno individuato due persone che, nei pressi dell’ospedale “S. Pio” e nelle zone di piazza Risorgimento e piazza Arechi, ponevano in essere l’attività illecita in questione. In ottemperanza alla normativa vigente e, in particolare, al recente Regolamento Urbano del Comune di, adottato il 30 dicembre 2022, i due, entrambi beneventani, venivano contravvenzionati ai sensi dell’art. 7 comma 15 bis del ...

La Suprema Corte di Cassazione, II sezione, accogliendo il ricorso dell’ avvocato Vittorio Fucci, ha annullato la condanna a 9 anni di reclusione a carico di Alfredo Giuliano, di Casal Di Principe, di ...Il 5 febbraio del 2020 Antonio Pagnano era morto in circostanze da chiarire in un fascicolo nel quale sono stati indagati due medici ...